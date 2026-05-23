Китай осудил удары ВСУ по колледжу в Старобельске

Пекин выразил глубокую обеспокоенность после сообщений об атаке на профессиональный колледж в Старобельске и осудил любые удары по мирным жителям. Об этом сообщил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун на экстренном заседании Совета Безопасности .

Дипломат назвал ситуацию в Старобельске тревожной и отдельно указал на пострадавших среди несовершеннолетних. Фу Цун подчеркнул, что страна выступает против любых атак, целью которых становится гражданское население.

«Китай обратил внимание на сообщения об атаке беспилотников по школе в Старобельске и выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности среди учащихся», — заявил Фу Цун.

Ранее украинские боевики атаковали колледж в Старобельске тремя волнами беспилотников. По предварительным данным, удары наносили прицельно и били в одно и то же место. Погибли шесть человек, более 30 получили ранения, о судьбе еще 15 студентов пока ничего не известно.