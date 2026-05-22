Удар ВСУ по колледжу в Старобельске носил преднамеренный характер и представляет собой военное преступление. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на специальном заседании Совета Безопасности .

«Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе», — заявил Небензя.

Во время заседания дипломат показал участникам фотографии разрушенных зданий. По его словам, характер повреждений исключает версию о работе ПВО или средств радиоэлектронной борьбы, которую начали продвигать в Киеве.

«Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что в общежитии находились дети, которые не участвовали в боевых действиях. Ночная атака на гражданский объект, где жили и учились подростки, указывает на стремление нанести как можно больше жертв.

«Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением», — добавил Небензя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция украинских властей на удар по колледжу с детьми показала степень «оскотинивания» киевского режима.