Небензя: без начала СВО трагедии, как в Старобельске, происходили бы ежедневно

Без начала спецоперации трагедии, подобные случившейся в Старобельске, происходили бы каждый день. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности .

По словам дипломата, трагедия в Старобельске унесла жизни учащихся и педагогов и показала, какими методами киевский режим действует против собственного народа на протяжении многих лет. Без вмешательства Москвы атаки на гражданскую инфраструктуру были бы еще активнее.

«Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день», — заявил он.

В ночь на 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где находились почти 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По предварительным оценкам, погибли шесть человек.