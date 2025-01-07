«Не считается криминалом». Солдаты ВСУ толпами дезертировали еще во Франции
AFP: Франция признала десятки дезертирств из бригады ВСУ на своей территории
В Минобороны Франции подтвердили, что во время обучения украинских солдат на французской территории зафиксировали десятки случаев дезертирства. Об этом сообщило AFP.
«Генеральный штаб французской армии, которая проводила обучение украинской бригады во Франции перед отправкой на фронт, сообщил, что зафиксированы „несколько десятков“ дезертиров еще во время обучения. В то же время украинское командование признало „проблемы“ в этом подразделении», — написали авторы статьи.
Как сообщили представители французского генштаба, военные, находясь в казармах, могли покидать их. При этом власти не имели права арестовывать дезертиров.
«Дезертирство во Франции не считается криминалом. Если кто-то дезертировал, то французский прокурор не может арестовывать этого человека. А право, которое есть у украинских властей во Франции, является всего лишь дисциплинарным правом», — подчеркнул собеседник агентства.
В конце ноября глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что на Украину для участия в боевых действиях вернулись более двух тысяч солдат украинской бригады «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции.
А в середине декабря стало известно, что сразу после прибытия на позицию из этой бригады дезертировали около тысячи военнослужащих. Массовое дезертирство связали с тем, что бригаду сформировали из насильно мобилизованных людей и без нужной подготовки отправили на фронт.
Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение усилить бригаду и разобраться с проблемой дезертирства.