«Не считается криминалом». Солдаты ВСУ толпами дезертировали еще во Франции

В Минобороны Франции подтвердили, что во время обучения украинских солдат на французской территории зафиксировали десятки случаев дезертирства. Об этом сообщило AFP .

«Генеральный штаб французской армии, которая проводила обучение украинской бригады во Франции перед отправкой на фронт, сообщил, что зафиксированы „несколько десятков“ дезертиров еще во время обучения. В то же время украинское командование признало „проблемы“ в этом подразделении», — написали авторы статьи.

Как сообщили представители французского генштаба, военные, находясь в казармах, могли покидать их. При этом власти не имели права арестовывать дезертиров.

«Дезертирство во Франции не считается криминалом. Если кто-то дезертировал, то французский прокурор не может арестовывать этого человека. А право, которое есть у украинских властей во Франции, является всего лишь дисциплинарным правом», — подчеркнул собеседник агентства.

В конце ноября глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что на Украину для участия в боевых действиях вернулись более двух тысяч солдат украинской бригады «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции.

А в середине декабря стало известно, что сразу после прибытия на позицию из этой бригады дезертировали около тысячи военнослужащих. Массовое дезертирство связали с тем, что бригаду сформировали из насильно мобилизованных людей и без нужной подготовки отправили на фронт.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что принял решение усилить бригаду и разобраться с проблемой дезертирства.