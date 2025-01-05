На Украине приказали усилить 155-ю бригаду Анны Киевской из-за дезертирства

На Украине нарастят мощности 155-й бригады Анны Киевской, бойцы которой обучались во Франции. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале .

Глава украинской армии сообщил, что провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, на котором подвел итоги работы за декабрь.

«Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые предписания», — написал Сырский.

Ранее стало известно о начавшемся на Украине расследовании за дезертирство в отношении бригады, проходившей обучение во Франции. Из 5800 военных, которые должны были в ней служить, больше 1700 отсутствовали во время подготовки.