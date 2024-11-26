Обученные во Франции украинские солдаты отправились на поле боя

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что чуть более двух тысяч солдат украинского вооруженного формирования «Анна Киевская», которые проходили обучение во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях. Его слова привело РИА «Новости» .

В середине ноября Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, среди которых три батальона пехоты, несколько подразделений наблюдения и разведки, инженерный и артиллерийский корпуса.

«Бригада „Анна Киевская“ покинула Францию, чтобы присоединиться к боевым действиям на Украине», — рассказал Лекорню на пресс-конференции после встречи глав Минобороны Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ.

Кроме того, министр заявил, что Франция готова и дальше продолжать обучение украинских военнослужащих, и призвал нарастить возможности для обучения подобных бригад.

Ранее Лекорню сообщил, что в ближайшие недели Франция поставит Украине военную помощь, в том числе ракеты. Он отметил, что отправка вооружений для ВСУ финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.