Обученные во Франции солдаты ВСУ массово дезертировали с фронта

Сразу после прибытия на позицию из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали около тысячи военнослужащих. Об этом в эфире YouTube-канала заявил главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Такое массовое дезертирство связано с тем, что эту бригаду сформировали из насильно мобилизованных людей и без нужной подготовки отправили их на фронт, считает журналист.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив», — пояснил Бутусов.

По его мнению, именно то, что людей «засунули» в бригаду насильно, привело к тому, что почти тысяча их них сразу по прибытии на фронт сбежали. А ответственность за это взвалили на командира бригады, сняв его с должности.

Ранее стало известно, что украинские солдаты массово дезертируют из-за того, что находятся на фронте без возможности передохнуть. Зеленский знает об этой проблеме, но отказался устанавливать сроки увольнения военнослужащих в запас.