Три бойца спецназа «Ахмат» крепко держали оборону, дав жителям приграничных сел Курской области возможность выехать в безопасное место. Об этом РИА «Новости» сообщила жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова.

Женщина рассказала, что ее подруга живет в селе Лебедевка Суджанского района, куда ровно месяц назад пытались прорваться украинские боевики.

«Она приехала ко мне с двумя небольшими пакетами вещей — больше взять не успели. Говорит, пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали жителей мирных», — поделилась собеседница агентства.

Подруга также сообщила Зое, что на границе были три «ахматовца», которые не дали противнику войти в населенный пункт.

«Пока люди были в селе, они („ахматовцы“, — прим. ред.) вэсэушников не пустили», — подчеркнула женщина.

Украинские боевики атаковали Курскую область 6 августа. На танках и других бронемашинах они пытались прорваться к российской границе. Военные бомбили дома и машины мирных жителей. Большая часть людей успела выехать, но есть и те, кому пришлось остаться. Связи с родными у них нет.

ВСУ обстреливали дороги в Курской области, по которым эвакуировались мирные жители, в том числе из танков. Украинские солдаты никого не щадили, они убили беременную женщину и ранили полуторагодовалого ребенка.