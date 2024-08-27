Выезжающая из Суджанского района семья попала под обстрел танков ВСУ

RT: восемь танков ВСУ расстреляли семью из Суджанского района

Фото: pxhere.com

Семья, пытавшаяся покинуть Курскую область, столкнулась с засадой из восьми украинских танков и попала под обстрел. Об этом рассказала RT выжившая местная жительница по имени Марина.

Девушка сообщила, что она с мужем и другими родственниками на двух автомобилях выезжала из Суджанского района, когда на пути появились восемь танков ВСУ с черными флагами. В результате обстрела один мужчина погиб, а второго в настоящее время спасают в больнице, добавила она.

По ее словам, первая машина вместе с супругом и зятем загорелась после выстрела, а на второй машине женщина поспешно отъехала назад, но попала под обстрел в кювете.

Вместе с ребенком собеседнице издания пришлось прятаться от дронов ВСУ в посадках, а ее мужа в этот момент спасли российские военные. Марина также рассказала, что некоторых оставшихся в их родной деревне жителей расстреляли украинские боевики.

Ранее беженка из Суджи рассказала, что солдаты ВСУ и наемник расстреляли 25-летнюю девушку, которая назвала их фашистами.

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