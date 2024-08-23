Житель Курской области рассказал, как ВСУ ранили его полутогодовалого сына

Житель Суджи Артем Кузнецов, чью беременную жену расстреляли украинские боевики, заявил, что в роковой день его полуторагодовалый сын Матвей получил серьезные осколочные ранения в ходе атаки ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Происшествие случилось 6 августа, когда он, жена Нина и теща пытались уехать из города. Они передвигались на двух машинах. В первой — сам Артем, следом за ним, на втором автомобиле, ехали жена, ребенок и теща.

Во время пути они встретили солдата ВСУ с оружием, который начал стрелять по машинам, когда те проезжали мимо. Транспорт главы семейства не успели задеть, а вот супруга во втором автомобиле получила смертельные ранения.

«Когда выезжали, Матюша начал засыпать в детском кресле и [теща] его переложила к себе на коленочки. И вот, когда они проезжали, она увидела, что Матвей в крови, она кричит „Нина, Нина, Матвей ранен!“ Смотрит, а Нина уже без сознания», — вспомнил вдовец.

В итоге теща повернула руль и специально столкнулась с машиной затя, чтобы остановиться, так как дочь за рулем потеряла сознание. Женщина перенесла внука в другой автомобиль, а отец мальчика перенес туда жену. Вместе они доехали до больницы. Нину спасти не удалось, а ребенок выжил.

«Сейчас он себя чувствует отлично, он в настроении, веселый», — заявил Артем.

По его словам, у сына были глубокие осколочные ранения на плече и спине. Еще один осколок попал в ягодицы, он вошел очень глубоко «чуть ли не до почки».