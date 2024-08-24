ВСУ обстреливали дороги в Курской области, по которым эвакуировались мирные жители

Украинские военные в первые часы террористического нападения на Курскую область обстреливали все основные дороги, поэтому использовать большие автобусы для эвакуации жителей было небезопасно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в интервью Марине Ким для телеканала «Соловьев Live» .

«Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», — рассказал он.

Люди покидали опасные районы на личных машинах, на автомобилях, которые предоставила добровольная народная дружина, на административных авто или пешком.

Ранее житель курской Суджи Артем Кузнецов рассказал, как украинские боевики убили его беременную жену и поранили полуторагодовалого ребенка. По его словам, они с семьей эвакуировались из города на двух машинах. В первой ехал сам Артем, во второй — жена с ребенком. По дороге семья попала под обстрел. Пули задели супругу, она скончалась в больнице. Также осколочные ранения получил мальчик.