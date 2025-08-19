Не поедет. Зеленский отказался встретиться с Путиным в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался ехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источники.

«Нет», — сразу же ответил Зеленский, услышав соответствующее предложение от президента США Дональда Трампа.

Сам американский лидер считает, что первая встреча глав России и Украины должна состояться без его участия, и только если они не договорятся — он организует трехсторонние переговоры.

При этом мировые СМИ продолжают гадать, где может состояться такая встреча. Среди вариантов — Женева, которую выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, Венгрия, о которой сообщило агентство Reuters, и Рим, как предполагает Sky News.