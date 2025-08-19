В Великобритании назвали возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

Трехсторонняя встреча между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может пройти в Риме. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По его информации, на этом настаивают американская и украинская стороны, а российская выступает за вариант, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном — Женеву.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, и американская сторона работает над тем, чтобы такой саммит состоялся впервые за много лет.

Еще одной вероятной площадкой для встречи российского и украинского лидеров назвали Венгрию. Собеседник агентства Reuters сообщил, что такие переговоры могут пройти уже до конца августа.