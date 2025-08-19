«Надо позволить им встретиться»: Трамп отказался от участия во встрече Путина и Зеленского

Трамп исключил свое участие в переговорах Путина и Зеленского

Окончательное решение по вопросам урегулирования примут на переговорах президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что сначала важнее провести двусторонний формат встречи, чтобы лидеры двух держав решили общие вопросы, по которым они не согласны.

«Надо позволить им встретиться», — заявил Трамп, отметив, что сам в переговорах на этом этапе участвовать не намерен.

Президент США подчеркнул, что если в ходе переговоров Путин и Зеленский не смогут договориться, то окончательное мирное соглашение по украинскому конфликту заключат на трехстороннем саммите.

В ходе своего выступления президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора признать, что возвращение Крыма и вступление в НАТО останутся для нее недоступными.

Глава государства подчеркнул, что эти решения не были приемлемы еще много лет назад и сейчас ситуация не изменилась.