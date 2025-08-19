Венгрию назвали вероятной площадкой встречи Путина и Зеленского

Reuters: Белый дом начал переговоры с Венгрией для встречи Путина и Зеленского

Вероятные переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского могут пройти в Венгрии. Об этом со ссылкой на источник в администрации Белого дома сообщило агентство Reuters .

Собеседник журналистов пояснил, что эта встреча запланирована до конца августа, а после нее возможно проведение трехстороннего саммита.

О начале подготовки переговоров Путина и Зеленского объявил президент США Дональд Трамп в минувший понедельник, 18 августа, после проведения переговоров с украинским лидером и сопровождающими его главами стран Евросоюза.

В ходе общения с гостями американский президент прервал беседу и взял время, чтобы связаться с президентом России, чтобы сообщить ему о достигнутых договоренностях.

Помощник российского лидера по международным делам Павел Ушаков заявил, что телефонная беседа лидеров двух держав продолжалась около 40 минут.

Он подчеркнул, что Путин и Трамп выступили за продолжение прямых переговоров российской и украинской делегаций с возможным повышением уровня представителей.