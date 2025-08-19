Макрон назвал возможное место встречи Путина и Зеленского

Переговоры России и Украины с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского могут пройти в Швейцарии. Такое заявление телеканалу TF1 сделал лидер Франции Эммануэль Макрон.

«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», — отметил глава государства.

Он отверг Париж в качестве возможного места для саммита, как это было в 2019 году. Сейчас ситуация в другой стадии, объяснил Макрон. Поэтому встречу следует провести на территории нейтральной страны.

Возможную встречу Путина и Зеленского ранее прокомментировал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, переговоры должны пройти в течение ближайших двух недель.