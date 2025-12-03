«Не обидитесь на нас». Кадыров спросил Путина о потенциальной войне с Европой

Кадыров спросил Путина, можно ли заставить Европу извиниться перед РФ за войну

Потенциальная война Европы с Россией закончится очень быстро, западным странам придется извиниться перед соседом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил в Telegram-канале , что ждет приказа идти в бой.

Кадыров опубликовал видео с комментарием Путина о возможной войне с Европой. Президент заявил, что если придется, Россия ответит на агрессию. Глава Чечни заверил, что поддержит армию, все закончится очень быстро и не в пользу тех, кто решит посягнуть на державу.

«У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, Вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться?» — спросил глава республики.

Чеченский спецназ «Ахмат» активно участвует в спецоперации на Украине. Его бойцы освобождали Артемовск, зачищали занятую украинскими диверсантами Курскую область и создании буферной зоны.