Бойцы «Ахмата» без провизии три месяца обороняли укрепрайон под Артемовском | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 12:10 Бойцы «Ахмата» без провизии три месяца обороняли укрепрайон под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360 в

Бойцы спецназа «Ахмат» три месяца удерживали оборону стратегически важного укрепрайона под Артемовском. Об этом ТАСС рассказал замкомандира спецназа с позывным Дикий.

При освобождении одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике бойцы оказались во вражеской блокаде.

Реклама

«Это ребята, которые так достойно, стойко, можно сказать, не только с врагом, но и с холодом, голодом и жаждой смогли бороться и выстоять в самой сложной для человека ситуации. Три месяца были отрезаны в том плане, что подойти к ним было не вариант», — сообщил Дикий.

Он пояснил, что единственный подъездной путь к укрепрайону в течение нескольких месяцев был под контролем украинских боевиков. Еду российским бойцам доставляли только с помощью беспилотников, но до нужной точки сброшенные припасы не всегда долетали.

Военным приходилось добывать пищу самостоятельно. В частности, помогла глубокая воронка от удара — там скапливалась вода.

Как сообщил Первый канал, за подвиг бойцов приставили к госнаградам. Бойцы рассказали, что не сдали ни одного сантиметра позиций на этом направлении.

Ранее бойцов «Ахмата» наградили за задержание террористов из Crocus City Hall. Отряду быстрого реагирования удалось задержать особо опасных преступников, которые устроили беспорядочную стрельбу в концертном зале. Сотрудникам полка вручили 12 медалей «За отвагу» и 20 ведомственных наград Минобороны России.