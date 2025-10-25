Кадыров отправил из Грозного в зону СВО очередную группу добровольцев

Новая группа добровольцев отправилась из Грозного в зону спецоперации. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа бойцов, готовых <…> отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой», — отметил он.

Кадыров добавил, что каждый чеченский солдат имеет самую современную экипировку. Также их обеспечивают комфортными условиями проживания и питания.

Среди добровольцев не только жители Чечни, но и из других регионов России. Перед выездом они прошли интенсивную боевую подготовку. Для некоторых солдат это не первый выезд в зону конфликта.

В сентябре глава Чечни рассказал об успешной операции бойцов 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» в Запорожской области. Российские войска прорвали оборону ВСУ и заняли позиции в селе Малая Токмачка.