Спецназ «Ахмат» уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

Группа операторов БПЛА спецназа «Ахмат» выявила и уничтожила хорошо замаскированный в лесополосе опорный пункт украинских военных в Сумской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале .

По его словам, сначала по опорнику ударили дронами-камикадзе, вызвав детонацию боеприпасов и панику в рядах противника. После этого бежавших украинских военных добили артиллерией.

«Если враг думает, что сможет подготовиться к зиме у наших границ, то крупно ошибается. Каждый, кто посмеет оказаться здесь, будет немедленно уничтожен», — подчеркнул Кадыров.

Ранее командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что «Ахмат» создал в Сумской области зону полного контроля, в которой уничтожает всю живую силу и технику противника.