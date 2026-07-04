ВСУ не смогли остановить продвижение российской армии на Донецком направлении. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с РЕН ТВ .

Матвийчук отметил, что украинский военно-промышленный комплекс находится в тяжелом состоянии и не может быстро восстановить утраченные возможности.

«Военная промышленность Украины — абсолютный ноль, она не может восстать из пепла», — сказал он.

По словам эксперта, передача части военных задач европейским странам не изменила положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. В качестве примера эксперт привел Константиновку. Противник собирался оборонять этот населенный пункт не менее шести месяцев, тогда как российские войска освободили его практически за месяц.

Президенту РФ Владимиру Путину 3 июля доложили о полном освобождении Константиновки российскими войсками. Президент подчеркнул, что взятие города открыло путь для продвижения к Краматорску и Славянску, а также приблизило освобождение всей территории ДНР.