Бойцы на передовой получили высокопроходимые УАЗ «Буханки» от Чечни

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закупил 34 автомобиля УАЗ СГР для нужд СВО. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об этом в телеграм-канале .

Он осмотрел подготовленные для военнослужащих на передовой «Буханки» разных модификаций. По словам Кадырова, УАЗ СГР хорошо зарекомендовали себя при выполнении разных боевых и специальных задач.

«Автомобили этого типа отличаются высокой проходимостью, надежностью и простотой в эксплуатации даже в самых сложных условиях. Они позволяют оперативно доставлять личный состав, перевозить боекомплекты, продовольствие, медикаменты и другие необходимые товары», — рассказал глава Чечни.

Подразделения получат 34 автомобиля. Они куплены на деньги Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев в зону СВО. Они обучились в Российском университете спецназа.