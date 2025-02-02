Вооруженные силы Украины для ударов по школе-интернату в городе Суджа использовали ракеты HIMARS. Атака производилась из Сумской области, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

«Расчеты группировки зафиксировали сегодня шесть пусков ВСУ из населенного пункта Малая Рыбица: 18:43, 18:48, четыре ракеты выпустили в 18:53», — уточнили в сообщении.

Украинские боевики 1 февраля нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что по зданию ударили четырьмя ракетами. В тот момент в нем находились мирные жители, лишившиеся жилья после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

По словам Котенка, есть данные, что до этого ВСУ несколько дней свозили в школу-интернат тела убитых и замученных ими мирных жителей, чтобы скрыть свои военные преступления и обвинить в этом Россию.