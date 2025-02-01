ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, украинские военные, ориентировочно, ударили четырьмя ракетами из Сумской области. Под атаку попало здание школы-интерната в Судже, где находились мирные жители, лишившиеся жилья после вторжения ВСУ в августе 2024 года.

«Точное число жертв неизвестно, так как они находятся под завалами рухнувшего здания», — уточнил военкор.

Котенок отметил, что киевские политтехнологи практически сразу после бомбардировки мирного населения в курском городе попытались манипулировать массовым сознанием и обвинили в этом российских военных.

Военкор пояснил, что здание интерната находится в райцентре Суджа, который оккупирован украинскими боевиками. По его словам, имеются данные, что до этого ВСУ несколько дней свозили в него тела убитых и замученных ими мирных жителей, чтобы скрыть свои массовые военные преступления и обвинить в этом Москву.

Ранее российские военные рассказали, что в ходе первой атаки ВСУ на Суджу они обстреляли машину с женщиной и детьми-инвалидами, которые сгорели заживо.