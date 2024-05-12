Найден еще один погибший под завалами в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 22:38 Найден еще один погибший под завалами в Белгороде МЧС: под завалами рухнувшего подъезда дома в Белгороде найден 12-й погибший РИА «Новости»

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Спасатели нашли еще одного погибшего под завалами рухнувшего подъезда многоэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», — уточнило министерство.

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До этого сообщили, что спасатели вытащили тела 11 человек. В числе погибших оказались двое детей.

Ранее ВСУ снова атаковали Белгород. В результате обстрела погибли мужчина, женщина и 17-летняя девушка, осколочные ранения различной степени тяжести получили двое человек. Еще двое мужчин пострадали — одного контузило, второй получил рассечение. Последним медики оказали помощь на месте.

Кроме того, региональный Минздрав сообщил, что общее число пострадавших при обстрелах украинскими боевиками Белгорода увеличилось до 31 человека.

Глава региона уже лично доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Белгороде после атаки украинских боевиков. По его словам, уже предпринимаются меры, чтобы «враги получили заслуженное наказание». Помимо этого, продолжается разбор завалов обрушившейся в городе многоэтажки.