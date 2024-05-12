Число погибших при обрушении дома в Белгороде достигло 11 | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 22:03 Число погибших при обрушении дома в Белгороде достигло 11 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков\Telegram

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Тела взрослого и двух детей извлекли из-под завалов после обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Такие данные привела пресс-служба МЧС.

«Всего извлечены тела 11 человек», — сообщили в ведомстве.

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В Белгороде 12 мая после попадания украинского боевого снаряда обрушился подъезд жилого дома. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек, среди них младенец и подросток.

Сейчас на месте разбора завалов на улице Щорса работают более 400 человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что полный список погибших опубликуют только после завершения работ.

Об обрушении в многоэтажке доложили президенту России Владимиру Путину. По предварительной версии, по Белгороду стреляли из района Казачьей Лопани в Харьковской области.