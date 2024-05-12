Жертвами нового обстрела Белгорода со стороны ВСУ стали три человека | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 21:40 Жертвами нового обстрела Белгорода со стороны ВСУ стали три человека Гладков: три жителя Белгорода погибли после нового обстрела ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Новый обстрел украинских боевиков Белгорода привел к гибели трех человек: мужчины, женщины и 17-летней девочки-подростка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он принес соболезнования родным и близким погибших.

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Гладков добавил, что осколочные ранения различной степени тяжести получили двое мужчин и женщина. Их забрали в больницы прибывшие на место врачи. Еще двое пострадавших мужчин, один с контузией другой с рассечением получили медицинскую помощь на месте.

Новый обстрел ВСУ выбил окна в 16 квартирах, в еще одной повреждения получил балкон. Также пострадал частный дом, где загорелась летняя кухня, но прибывшие на место пожарные быстро потушили возгорание. Осколки сбитых воздушных целей повредили пять автомобилей и несколько остановок.

Также в ходе обстрела повреждения получила линия электропередач. Временное отключение света затронула жителей улиц Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская. В ближайшее время энергетики начали переключать потребителей на резервные источники питания.

Вместе с последним обстрелом общее количество погибших в Белгороде выросло до 11 человек: восемь человек погибли при обрушении подъезда на улице Щорса, где до сих пор продолжается работа по разбору завалов. Общее число пострадавших увеличилось до 25, из которых большая часть также пришлась на частично разрушенный дом.