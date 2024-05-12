Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ | 360°

12 мая 2024, 22:44
Гладков доложил Путину о ситуации в Белгороде после атаки ВСУ
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков лично доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в столице региона после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».
«Лично доложил президенту о ситуации в Белгороде. Меры, чтобы враги получили заслуженное наказание, уже предпринимаются», — сказал он.
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Гладков отметил, что сейчас продолжается разбор завалов обрушившегося в Белгороде многоэтажного дома, процедуру опознания тел погибших еще не проводили.
По словам губернатора, в регионе не планируют объявлять выходные дни после атаки ВСУ на Белгород. Он заявил, что общепит и магазины должны продолжать работать в обычном режиме для населения.
По данным МЧС, спасатели извлекли из-под завалов тела 12 погибших. Травмы различной степени тяжести получили более 30 человек.
МЧС РФ
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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