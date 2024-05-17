«Надежды нет». В США заявили, что F-16 будут гореть на Украине | 360°

17 мая 2024, 09:19
«Надежды нет». В США заявили, что F-16 будут гореть на Украине
Экс-разведчик Риттер: F-16 сгорят на Украине не хуже другой западной техники
Истребители F-16 на Украине будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Специалист объяснил, что хваленые F-16 — эта та же западная техника, которую можно сбить. Он привел в пример разрекламированные танки Leopard, Abrams, боевую машину Bradley, которые российские бойцы уничтожают в зоне спецоперации.
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«И когда этот момент (ликвидация F-16 — прим. ред.) наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать [этот конфликт], потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно», — сказал Риттер.
По мнению бывшего разведчика, если эти истребители и дойдут до Украины, они все равно не смогут существенно повлиять на конфликт.
«Их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход», — добавил он.
Риттер сравнил поставки F-16 на Украину с политической акцией и назвал их проклятием для республики. Он напомнил, что российская сторона дала четко понять Североатлантическому альянсу, что поставки истребителей станут шагом к дестабилизации ситуации.
Первые американские истребители F-16 могут появиться на территории Украины к июню. Пока точно не названо, какие государства передадут их.
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