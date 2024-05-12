Стали известны сроки поставок F-16 на Украину | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 09:30 Стали известны сроки поставок F-16 на Украину Standard: первые истребители F-16 могут появиться на Украине через пару недель U.S. Department of Defense

Читать 360 в

Первые американские истребители F-16 могут появиться на территории Украины через несколько недель. Об этом сообщила газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«Запад передаст Украине первые истребители F-16, в течение нескольких недель. Речь идет о начале поставок к июню или к июлю», — отметили авторы статьи.

Реклама

При этом источник не пояснил, какие именно государства передадут Украине истребители в эти сроки.

Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что США пытаются передвинуть передачу Украине истребителей на более поздний срок. По его словам, Соединенные Штаты должны были инициировать передачу самолетов еще в 2023 году.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что российские военные подготовились к появлению F-16 в зоне конфликта. По его словам, истребители не изменят общей картины на поле боя.