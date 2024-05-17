Истребители F-16 станут для Украины проклятием | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 07:28 Истребители F-16 станут для Украины проклятием Экс-разведчик Риттер сравнил поставки F-16 на Украину с политической акцией Unsplash

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Российский МИД дал четко понять Североатлантическому альянсу, что поставки истребителей F-16 на Украину станут шагом к дестабилизации ситуации. Об этом РИА «Новости» заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

«Я думаю, что это такая „политическая акция“, цель которой — привлечь внимание НАТО, что-то, что они делают, является провокационным, потенциально дестабилизирующим обстановку», — указал он.

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Эксперт рассказал, что истребители не могут нести на себе ядерное оружие, поэтому ВС России могут с легкостью их уничтожать в зоне СВО.

«Я думаю, что в конце концов ВС РФ просто разберутся с этими F-16, используя самые обычные военно-технические средства», — подчеркнул экс-разведчик.

Американский военный добавил, что самолеты F-16 не станут «„спусковым крючком“ для потенциального более широкого ядерного конфликта», но будут проклятием для Украины.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что новые истребители сыграют с ВСУ злую шутку. По его словам, Россия ответит на провокацию с поставками F-16.