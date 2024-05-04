Минобороны показало видео поражения танка Abrams снарядом «Краснополь» | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 16:16 Минобороны показало видео поражения танка Abrams снарядом «Краснополь» Минобороны: военные уничтожили танк Abrams снарядом «Краснополь-М2»

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Российские военные уничтожили американский танк Abrams в зоне спецоперации с помощью высокоточного снаряда «Краснополь-М2», который наводят по лучу лазера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство прикрепило к записи видео с поражением западной военной техники высокоточным оружием. Для наводки бойцы задействовали БПЛА.

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«Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск „Центр“ уничтожили американский танк M1 Abrams», — указали в пресс-службе.

Войска также ликвидировали в зоне СВО американскую БМП Bradley, добавили в Минобороны.

Подбитый на Авдеевском направлении танк Abrams и другую трофейную технику представили на выставке на Поклонной горе в Москве. Жители и гости столицы могут увидеть на экспозиции боевые машины производства Германии, Турции, ЮАР, Чехословакии, Швеции, Великобритании и других государств.