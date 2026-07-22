Губернатор: над Смоленской областью за ночь сбили один беспилотник ВСУ

За минувшую ночь над территорией Смоленской области силы ПВО сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в «Максе» .

Здания и объекты инфраструктуры не повреждены, люди не пострадали.

Всего за прошедшую ночь над регионами России силы Минобороны уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Краснодарском крае в результате ночного налета погиб работник одного из предприятий и пострадали 10 сотрудников склада. После атаки на склад в Ставрополье за медицинской помощью обратились пять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов по логистическим центрам.