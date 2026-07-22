Силы ПВО сбили 242 украинских БПЛА над регионами России за ночь
Средства противовоздушной обороны уничтожили 242 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 21 июля до 8:00 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.
БПЛА ликвидировали над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, а также под Тверью, Тулой, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
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