В Краснодарском крае из-за атаки ВСУ погиб работник предприятия

Ночью Краснодарский край атаковали беспилотники ВСУ, один человек погиб и 10 ранены. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

В Армавире обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, находившийся там работник погиб.

В складском комплексе в Краснодаре вспыхнул пожар и пострадали десять человек. Четверо из них оказались в больницах, состояние троих врачи оценили как тяжелое, одного — средней тяжести. Шестерым оказали первую помощь и отпустили по домам. Тушение пожара продолжается.

Также фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в столице края и в два частных в станице Динской. Люди не пострадали.

Ранее над Ростовской областью сбили более 20 беспилотников. В Кагальницком районе из-за падения обломков загорелась озимая пшеница.