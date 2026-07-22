СК возбудил дело о теракте после атак ВСУ на склады в Краснодаре и Невинномысске

Уголовное дело о террористическом акте возбудил Следственный комитет России после атаки ВСУ на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, 22 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске», — написала она. При этом пострадали мирные граждане.

Следователи на местах собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства. СК даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, совершивших очередное преступление против мирных граждан, добавила Петренко.

После ночного налета в Невинномысске на Ставрополье за врачебной помощью обратились пять человек. В Краснодаре известно о 10 пострадавших.