Пять человек обратились к врачам после атаки дронов в Ставрополье

После пожара из-за атаки беспилотника на склад в Невинномысске на Ставрополье за врачебной помощью обратились пять человек. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — заявил он.

До этого Владимиров написал, что после атаки беспилотников на окраине Невинномысска пожар случился на территории складского комплекса. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что дрон ВСУ залетел в окно жилого дома в Сватово. В результате ЧП пострадали четыре человека, двое из которых — дети, 10 и 14 лет. Десятилетнего пострадавшего решили транспортировать в республиканскую детскую больницу, он в тяжелом состоянии.