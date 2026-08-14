Над регионами России перехватили более 220 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО днем 14 августа уничтожили над территорией России 221 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытки атак предпринимались с 08:00 до 20:00. Военные перехватили и сбили 221 украинский БПЛА самолетного типа над Московским регионом, Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Тульской и Орловской областями. БПЛА засекли и уничтожили также в Крыму, Краснодарском крае, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее режим «Ковер» ввели в аэропорту Шереметьево. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках.

В Севастополе сбитый БПЛА сдетонировал рядом с жилым домом, повредив фасад, несколько квартир, машины и ранив трех человек. В Белгородской области украинский дрон убил велосипедиста.