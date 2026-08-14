Украинский дрон убил велосипедиста в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами велосипедиста в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщили в оперштабе по региону.

В результате атаки беспилотников на Шебекинский округ в селе Никольском сгорел автомобиль, еще несколько машин пострадали в других населенных пунктах.

«В селе Белянка два беспилотника ударили по предприятию, вследствие чего произошло возгорание складского помещения, которое было ликвидировано», — отметили в сообщении.

В Отрадном сгорел гараж, в Малиновке дрон уничтожил частный дом. Также различные повреждения получили коммерческие строения и жилые дома в Красной Яруге, Ракитном и Долгом.

В Брянске при ракетном ударе ВСУ погиб один человек, шестеро пострадали. Беспилотники ударили по жилому дому в Советском районе.

За ночь силы ПВО сбили или подавили 553 украинских беспилотника самолетного типа.