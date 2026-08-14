Режим «Ковер» объявили в Шереметьеве

Рейсы из Шереметьева приостановили в связи с введением режима «Ковер»

Временные ограничения ввели в воздушном пространстве аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «Ковер». Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Пассажиров предупредили о вероятных корректировках в расписании полетов.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — заявили в пресс-службе.

Актуальную информацию о статусе рейса можно узнать через онлайн-табло, мобильное приложение, управление бронированием на сайте авиакомпаний или чат-бот перевозчика.

Росавиация утром 14 августа ввела ограничения на полеты в аэропортах Жуковский, Шереметьево, Домодедово и Внуково. В агентстве объяснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.