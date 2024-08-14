На Украине заявили о планах создать «зону безопасности» в Курской области

На Украине захотели создать зону безопасности в Курской области

Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук написала в соцсетях, что Киев планирует создать в Курской области «зону безопасности». Об этом сообщило издание «Газета.ru» .

Верещук заявила, что украинские власти намерены организовать «гуманитарные коридоры», чтобы местные жители смогли выехать или в другие российские регионы, или на территорию Украины.

По ее словам, Киев якобы привлечет некие международные организации для «гуманитарного реагирования».

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обязательной эвакуации населения в поселке Глушково. Жителей региона начали вывозить, начиная с 6 августа, когда ВСУ вторглись на приграничные территории России.

Одна из эвакуированных жительниц Кореневского района рассказала, что украинские боевики целенаправленно били по жилым домам. По ее словам, они спаслись, спрятавшись в подвале, а на следующее утро ушла вместе с другими жителями из села, бросив все.

Американский журнал New Lines ранее сообщил, что ВСУ могли применить РСЗО HIMARS или пусковую ракетную установку М270 при нападении на Курскую область.