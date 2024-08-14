В Курской области объявили эвакуацию жителей поселка Глушково

Фото: РИА «Новости»

Обязательную эвакуацию населения объявили в поселке Глушково в Курской области. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале.

Он отметил, что процесс выезда местных жителей будут координировать представители силовых структур, военные и местная администрация. Также к работе привлекли дружинников Курского центра «Патриот».

«Прошу всех следовать рекомендациям», — написал Смирнов.

Эвакуация жителей Курской области началась 6 августа и продолжается до сих пор. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что люди также самостоятельно покидают граничащие с Украиной районы на личных автомобилях.

По данным подмосковного главка МЧС, в российских регионах подготовили более 400 пунктов временного размещения для 30 тысяч эвакуированных районов Курской области.

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

В ответе за тех, кого приручили. Когда Всемирный день бездомных животных и как им помочь

Ковид снова на подъеме. Заболеваемость в России подскочила почти на 30%

Фейк: Рыльск скоро переименуют на украинский манер

Обратный эффект. «Русская угроза» как повод отказаться от поддержки киевского режима

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте