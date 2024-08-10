Жители Курской области продолжили выезжать с приграничных территорий

Выезд людей из приграничных с Украиной территорий Курской области продолжается. Жители централизованно эвакуируются на автобусах и личном транспорте, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что эвакуация началась 6 августа и идет до сих пор. Смирнов рассказал о волонтерах и бойцах добровольной народной дружины, которые помогают жителям. Врио губернатора добавил, что для поиска родственников жители Курской области могут обратиться за помощью к специалистам Российского Красного Креста.

Власти региона обсудили с «Народным фронтом» организацию вывоза жителей из опасной зоны. Смирнов пообещал усилить меры безопасности для эвакуации, сообщил RT.

Ранее жительница Суджи рассказала об обстановке в городе. Она отметила, что при выезде видела разрушения, в воздухе тогда стояла «страшная тишина». По ее словам, дорога от Суджи до Курска длиной 60 километров заняла примерно три часа.