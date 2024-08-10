Жители Курской области продолжили выезжать с приграничных территорий

Врио главы Курской области Смирнов указал на продолжение эвакуации жителей

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

Выезд людей из приграничных с Украиной территорий Курской области продолжается. Жители централизованно эвакуируются на автобусах и личном транспорте, заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что эвакуация началась 6 августа и идет до сих пор. Смирнов рассказал о волонтерах и бойцах добровольной народной дружины, которые помогают жителям. Врио губернатора добавил, что для поиска родственников жители Курской области могут обратиться за помощью к специалистам Российского Красного Креста.

Власти региона обсудили с «Народным фронтом» организацию вывоза жителей из опасной зоны. Смирнов пообещал усилить меры безопасности для эвакуации, сообщил RT.

Ранее жительница Суджи рассказала об обстановке в городе. Она отметила, что при выезде видела разрушения, в воздухе тогда стояла «страшная тишина». По ее словам, дорога от Суджи до Курска длиной 60 километров заняла примерно три часа.

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

Курская авантюра Украины. Мнения мировых СМИ

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте