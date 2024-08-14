Сотрудники МЧС эвакуировали из Льговского и Рыльского районов Курской области местных жителей. Для вывоза людей в населенные пункты пригнали автобусы. Кадрами спасения мирного населения от атак ВСУ пресс-служба поделилась с 360.ru.

Спасатели помогали людям в переноске вещей, а пожилым — подняться по ступенькам в салон автобуса.

К месту эвакуации добралась жительница Кореневского района Курской области. Она пояснила, что ее село оказалось под ударом украинских боевиков.

«Бомбило наш дом прямой наводкой. Они по домам бьют. Хорошо, что мы выбежали в подвал, когда они начали», — рассказала пенсионерка.

Женщина добавила, что вместе с другими жителями ушла из населенного пункта на следующее утро, оставив дома улья и свое хозяйство.

«Собаку, кошку, свиней — всех выпустили. Пускай бегают», — поделилась она.

Добираться до безопасного места жители решили по дороге, где натолкнулись на российских военных

«Я думаю, пойду, спрошу дорогу. Они говорят, давайте, мы вас довезем, поможем. И вот они нас довезли, спасибо им, а то бы мы еще ходили и ходили», — рассказала жительница Кореневского района.

Российские следователи приступили к сбору доказательств военных преступлений украинских боевиков против мирных жителей Курской области. В пресс-службе ведомства заявили, что эвакуированные в безопасные места люди рассказали, как бросили дома и хозяйства и уехали, опасаясь за жизнь и судьбу детей.