На Украине призвали к эвакуации жителей Красноармейска в ДНР

Украинские власти Красноармейска призвали жителей эвакуироваться

Власти Красноармейска, расположенного на временно подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, призвали жителей к эвакуации из-за приближения российской армии. Обращение главы местной администрации Сергея Добряка опубликовало издание «Страна.ua».

Чиновник заявил, что российские военные находятся приблизительно в 10 километрах от городской черты. Он призвал эвакуироваться в первую очередь пожилых людей и семьи с детьми.

Майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин накануне тоже сообщил, что украинские власти скоро покинут город, если российские военные сохранят имеющиеся темпы продвижения.

Американский военный аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что, несмотря на боевые действия в Курской области, скорость наступления российской армии в Донбассе только увеличилась.

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