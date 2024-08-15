Власти Красноармейска, расположенного на временно подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, призвали жителей к эвакуации из-за приближения российской армии. Обращение главы местной администрации Сергея Добряка опубликовало издание «Страна.ua».

Чиновник заявил, что российские военные находятся приблизительно в 10 километрах от городской черты. Он призвал эвакуироваться в первую очередь пожилых людей и семьи с детьми.

Майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин накануне тоже сообщил, что украинские власти скоро покинут город, если российские военные сохранят имеющиеся темпы продвижения.

Американский военный аналитик Майкл Кофман подчеркнул, что, несмотря на боевые действия в Курской области, скорость наступления российской армии в Донбассе только увеличилась.