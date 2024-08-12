Российские военные усилили наступление в ДНР после атаки ВСУ на Курскую область

Российские силы усилили наступление в ДНР после атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман изданию Tagesschau .

Он указал, что российское наступление на Покровск (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике не замедлилось на фоне атаки украинских сил на Курскую область. Продвижение ВС России в этом месте даже ускорилось, подчеркнул Кофман

По его словам, Украина подвергает себя риску, нападая на приграничные районы России, так как Минобороны страны вряд ли перебросит часть сил с других направлений.

В конце июля подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок Ленинское в ДНР и улучшили свое тактическое положение. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска активно наступают, потому что новые бригады ВСУ не могут укомплектовать для ротации.