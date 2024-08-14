На Украине предупредили о скорой сдаче Покровска

Власти Украины планируют вскоре покинуть Покровск (Красноармейск) в Донецкой Народной Республике при сохранении активного продвижения российских войск. Об этом сообщил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, которого процитировало РИА «Новости» .

«Если будет ежедневно такое продвижение, то мы в течение недели узнаем, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры», — сказал он.

По словам экс-военнослужащего, из города должны уйти сотрудники прокуратуры, судов и правоохранители, если они «уже не свалили». Лапин выразил уверенность, что ВС России смогут взять Покровск, а также пересечь административные границы Днепропетровской области.

Ранее военный аналитик Майкл Кофман заявил, что после атаки ВСУ на приграничные районы Курской области российская армия усилила наступление в ДНР. В том числе ускорилось ее наступление на Покровск.