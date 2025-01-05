Российские военные продвинулись в Харьковской области

Ганчев сообщил о скором окружении нескольких сел на Купянском направлении

Российские войска постепенно приближаются к Купянску, в окружении могут оказаться несколько сел. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Бои продолжаются на Харьковском участке фронта, движение не останавливается. Сокращается расстояние до Купянска. В скором окружении, исходя из оперативной обстановки, окажутся некоторые другие населенные пункты», — сказал он.

Ганчев отметил, что по мере возможности в освобожденные села вслед за военными прибывают сотрудники российской администрации области, чтобы оказать помощь местным жителям.

Ранее 5 января представители российской администрации Харьковской области впервые за последние полтора года попали на станцию Двуречная. За одноименный населенный пункт сейчас идут активные бои с украинскими военными.