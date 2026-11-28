В ночь на 28 ноября средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 123 БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в период с 23:00 до 7:00 28 в сторону Московского региона летели 462 беспилотника.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах», — подчеркнул Собянин.

В ночь на 27 ноября в регионах уничтожили 318 беспилотников ВСУ. Налеты отразили в Брянской, Калужской, Белгородской, Новгородской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской и Смоленской областях, а также в Крыму.

В Ленобласти и Санкт-Петербурге перехватили 45 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в связи с атакой перекрыли Ладожский мост, с которого работали мобильные огневые группы. В результате налета БПЛА пострадала жительница Санкт-Петербурга. Жильцов двух подъездов эвакуировали и разместили в местной школе.