Системы противовоздушной обороны уничтожили ночью 318 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Налетам подверглись Брянская, Белгородская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тульская область и Крым.

В Ленобласти нейтрализовали 45 беспилотников самолетного типа. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что пришлось временно перекрыть Ладожский мост, с которого работали мобильные огневые группы. Он предупредил, что в регионе на фоне воздушной опасности могла снижаться скорость мобильного интернета.

В ночь на 26 ноября средства ПВО перехватили над страной 343 аппарата. По данным Минобороны, БПЛА ликвидировали Татарстане, Башкирии, Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей, в Орловской, Воронежской, Тульской, Самарской и других областях.